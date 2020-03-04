أخبار مصر | أمانة اتحاد الأطباء العرب تعقد اجتماعها الدوري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمانة اتحاد الأطباء العرب تعقد اجتماعها الدوري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح الْيَوْمَ الأربعاء، فعاليات اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب برئاسة الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور عمر عياش، رئيس المجلس الأعلى للاتحاد وبحضور الأمناء المساعدين وممثلي النقابات والجمعيات الطبية بالدول الأعضاء.

وتعقد اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب على مدار يومين متتاليين الأربعاء والخميس الموافق 4-5 مارس 2020م ويتضمن جدول الأعمال استعراض الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام للاتحاد تقارير اللجان التنفيذية بالاتحاد خلال العام 2019م.

وعلى هامش اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى يعقد اتحاد الأطباء العرب مؤتمره العلمي الخامس والأربعين تحت عنوان "رعاية صحية آمنة مستدامة.. عودة للمستقبل". في الفترة من 5-7 مارس 2020م.

ويتضمن المؤتمر الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام عدد من الموضوعات ذات الأهمية البالغة للأطباء والعاملين في الحقل الصحي ومن أبرز هذه الموضوعات (الجديد في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، أمراض الكبد الفيروسية والتجربة المصرية الرائدة، سلامة المرضى والأخطاء الطبية والسلامة الدوائية، مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إدارة الأزمات والكوارث الطبية، محو الأمية الصحية وأثره على جودة الرعاية الصحية، التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، "فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز)، كما يتضمن المؤتمر جلسة خاصة عن فيروس كورونا المستجد).

وسيتم مناقشة أنشطة وفعاليات اللجان والمراكز التابعة للاتحاد وأبرزها دور المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة في تنمية الكوادر الطبية بالوطن العربي ودور قطاع الإغاثة والتنمية في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية في مختلف المناطق المنكوبة خاصة في الصومال وبورما واليمن، كما سيتم استعراض أنشطة كل من المركز العربي للتوعية الصحية والمركز العربي لمكافحة العمى "إبصار" ومراكز معاك لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.