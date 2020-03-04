أخبار مصر | محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن فتح باب تلقي طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل لهم، وتنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019.

وأضاف محافظ القاهرةـ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه يمكن للشاب التقدم للحصول على الترخيص من الحى التابع له فقط طبقًا للعنوان المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

وأوضح أن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون شخصية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة أيًا كان شكلها وإستيفاءها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

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