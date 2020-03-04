أخبار مصر | محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن فتح باب تلقي طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل لهم، وتنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019.
وأضاف محافظ القاهرةـ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه يمكن للشاب التقدم للحصول على الترخيص من الحى التابع له فقط طبقًا للعنوان المثبت فى بطاقة الرقم القومى.
وأوضح أن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون شخصية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة أيًا كان شكلها وإستيفاءها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وأضاف أن العربات المرخصة يتعين أن يتناسب شكلها والنسق الحضارى للعاصمة ويتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعى طبقاً لما تحدده إدارة الحماية المدنية، كما يتوافر بها مصدر للمياه والكهرباء ، وأن تكون العربة مجهزة أساسًا لغرض تقديم الطعام وتتوافر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.
وأكد أن وحدات الطعام ستخضع لرقابة دورية صارمة للتأكد من النظافة العامة حولها ووجود حاويات لجمع النفايات، وعدم اصدار الوحدة المرخصة لأى أصوات تسبب ضوضاء للمواطنين المحيطين بالموقع الموجودة به.
وشدد على ضرورة التزام أصحاب العربات التى سيتم ترخيصها بعدم ممارسة أى نشاط يشابه المقاهى ، ووضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين بها فى مكان واضح على أن يكون مبينًا بها مدة صلاحية الشهادة.
كانت محافظة القاهرة أعلنت بدء تلقى طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة فى (الأماكن والمواقع المحددة بنطاق الأحياء) من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء والتى تمثل المحافظة بالهيئة العامة للاستثمار.