مصر | ضبط طن "مهمات" في حملة على مخازن خردة السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طن "مهمات" في حملة على مخازن خردة السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، بحملة تفتيشية مكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والإدارتين العامتين لمباحث القاهرة والجيزة، وإدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن.

أسفرت جهودها عن ضبط قضيتي سرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكك الحديدية، على النحو التالى:

ضبط عاطل حال قيامه بسرقة بعض المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية عبارة عن "5 قطع فلنكات حديد وزنوا حوالي 300 كيلو جرام"، من داخل حوش محطة سكك حديد مصر، وإعترف بإرتكابه الواقعة بقصد بيع المضبوطات لتجار الخردة والتربح منها.

وضبط كلًا من: شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المهمات المصلحية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعترفا بسرقة 32 بلنجة - 41 مسمار حديد- 41 وردة حديدية - 34 صامولة -وزنوا حوالي 700 كيلو جرام، من منطقة محاجر أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، والتصرف فيها لتاجر خردة "له معلومات جنائية"، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وعامل بالمخزن، كما تم ضبط المسروقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية.