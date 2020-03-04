مصر | بـ30 تذكرة هيروين.. حبس عاطل لإتجاره في المخدرات بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإتجاره في المواد المخدرة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يروج لكميات كبيرة من مخدر الهيروين، على عملائه بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته ٣٠ تذكرة من المخدر، ومبالغ ماليه مقابل الإتجار.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 30 تذكرة من مخدر الهيروين.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.