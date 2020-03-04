شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتباحثان هاتفيًا حول أوجه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء أمس، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التواصُل والتنسيق المستمر بين الجانبيّن حول أوجه العلاقات الاستراتيجية المختلفة بين الدولتّين، والتشاور الوثيق في شأن مُجمل القضايا.

وفي تصريح للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المُستشار أحمد حافظ، أوضح أنه قد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول العديد من الموضوعات.