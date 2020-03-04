شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الخارجية التونسي أوجه التعاون الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الرىّ، وذلك قبيل اجتماع الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وكذلك بتولي الوزير التونسي منصبه الجديد، مؤكدًا دعم مصر حكومةً وشعباً لتونس، والتطلع إلى تطوير أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.

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وأضاف المُتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد على موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب ولكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد.

وأوضح حافظ أن اللقاء استعرض كذلك مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية الراهنة وبخاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية.

وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الرى

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