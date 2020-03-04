شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الاسكندرية» تحرر 6005 محاضر بمخالفات متنوعة في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن أجهزة المتابعة والرقابة في المديرية بالتنسيق مع الإدارات الفرعية حررت 6005 محاضر بمخالفات تموينية متنوعة خلال العام الماضى 2019 مقابل 6610 محاضر في عام 2018.

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وأوضح «سعدالله» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن المخالفات تنوعت ما بين مخابز مخالفة وسلع وتهريب دقيق مدعم وعدم حمل شهادات صحية وبوتاجاز، حيث تم خلال عام 2019 تحرير 539 محضراً لعدم مطابقة المواصفات و197 محضر تهريب دقيق بلدى مدعم و3172 محضرا لعدم حمل شهادات صحية و582 محضرا لتشغيل مخابز بلدية وسياحية دون ترخيص.

وأشار إلى أنه تم تطوير 7 مكاتب تموينية وتحويلها إلى مراكز خدمات نموذجية مطورة وتعميم التجربة على مستوى الجمهورية بنموذج معتمد موحد في التصميم لتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء للعاملين بتلك المراكز تماشيا مع سياسة الدولة للتحول الرقمى، مشيرا إلى أن الإسكندرية فازت بالنصيب الأكبر في المرحلة الأولى في تطوير المكاتب التموينية، حيث حصلت على أكبر عدد من المراكز المطورة وعددها 7 مراكز لتكون محافظة الإسكندرية أكبر محافظة حصلت على هذا العدد في المرحلة الأولى.

وتابع: «المراكز السبعة التي تم تحويلها إلى مكاتب نموذجية مطورة هي مركز خدمة السيوف وتم افتتاحه أول يوليو 2019 بديلا عن مكتب تموين رمل ثان ومكتب تموين رمل ثالث ومركز خدمات حى غرب، وتم افتتاحه أغسطس 2019 بديلا عن 4 مكاتب تموينية وهى مكتب تموين مينا البصل أول ومكتب تموين مينا البصل ثان ومكتب تموين كرموز ومكتب تموين غيط العنب ومركز خدمات طوسون وتم افتتاحه أغسطس 2019 بديلا عن مكتب تموين طوسون، ومركز خدمات حى شرق تم افتتاحه أغسطس 2019 بديلا عن مكتب تموين رمل أول ومكتب تموين سيدى جابر فيما يتم حاليا تجهيز 3 مراكز أخرى لافتتاحها خلال أيام وهى مركز خدمات أبوقير بديلا عن مكتب تموين أبوقير ومركز خدمات حى العجمى بديلا عن مكتب تموين الدخيلة ومركز خدمات محرم بك بديلا عن مكتب تموين محرم بك أول ومكتب تموين محرم بك ثان».