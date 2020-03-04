شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة اتهامات الإرهابي هشام عشماوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة تامر محمد محمود الرفاعي، فيديو يرصد من خلال 14 اتهاماً وجه للإرهاب هشام عشماوي والذي تم تنفيذ حكم الإعدام به صباح اليوم.

والـ14 تتمثل في:

أولا: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الاسبق محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

ثانيا: اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفت التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.

ثالثا: ضلوعه في الإشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.

رابعا: تولى قيادة المجموعة الإرهابية المنوة عنها خلفا للمكنى/ أبومحمد مسلم وإستهداف المركبات العسكرية وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير السيارات.

خامسا: استهدافه مع آخرين من عنصار التنظيم الارهابي المباني الأمنية بالاسماعيلة 19/10/2013 ومن خلال سيارت مفخخة.

سادساً: إشتراكه مع أخرين في عملية إستهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013.

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سابعاً: إستهدافه لمدرعيتن تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طرق «القاهرة- السويس».

ثامنا: إشتراكه في إستهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.

تاسعاً: تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنة أبوعبيده ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرافرة.

عاشراً: ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة جرس حدود «الفرافرة» وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن السلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014.

الحادي عشر: المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط منطقة (أبوصوير- الصالحية- القصاصين).

الثاني عشر: إستهداف كمين الشرطة المدنية بمنطقة أبوصوير.

الثالث عشر: تسلله إلى الأراضي الليبية رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا.

الرابع عشر: تأسيس حركة المرابطون «المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي».

الإعدام جاء تنفيذًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاذ كل درجات التقاضي طبقاً لتلك الجرائم.