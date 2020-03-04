شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: 13 مليار جنيه قيمة تنفيذ 138 ألف مشروع ضمن «مشروعك» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة تشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذاً لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.

وقال «شعراوي»، في بيان، إن البرنامج نفذ 138 ألفاً و580 مشروعاً في المحافظات بقروض اقتربت من 13 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه عن متابعة تنفيذ برنامج «مشروعك» يوضح أن محافظة المنيا نفذت 16 ألفاً و724 مشروعاً بقروض بلغت مليارًا و546 مليون جنيه، كما نفذت البحيرة 14 ألفاً و727 مشروعاً بقروض بلغت مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التي نفذتها سوهاج 14 ألفاً و380 مشروعاً بقروض بلغت مليارًا و358 مليون جنيه، ونفذت الدقهلية 11 ألفاً و886 مشروعاً بقروض مليار و27 مليون جنيه، كما نفذت الشرقية 10 آلاف و830 مشروعاً بلغت مليارًا و352 مليون جنيه.

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ووجّه الوزير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لجميع المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها، لافتًا إلى أن لجان التسيير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات، برئاسة سكرتيرى العموم، تتولى حل أي مشاكل إدارية وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات.

وأوضح أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة في تنفيذ مشروعك «مصر- الأهلى- القاهرة- الإسكندرية- التعمير والإسكان- الزراعى المصرى» على زيادة معدلات الإقراض وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تطوير مقار «مشروعك» في المحافظات، وعددها 260 مقراً، وتقديم الدعم الفنى وتدريب الموظفين والعاملين في «مشروعك» وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى التسويق لعملاء مشروعك، كما تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.

وأضاف «شعراوى» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى في التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، موضحاً أن برنامج «مشروعك» يأتى في إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى توفر قروضاً للراغبين بفائدة 5%.