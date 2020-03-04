شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: 14 جريمة إرهابية قادت «عشماوي» لحبل المشنقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية، أنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. وأكد أن عدد الجرائم الإرهابية التي ارتكبها وصل إلى 14 جريمة.

وكان الإرهابي هشام عشماوي قد احترف القتل والتفجير والإرهاب، بعد تجرُّده من نعمة الولاء والانتماء لمصر، وتطرفه واعتناقه الفكر التكفيري المنحرف، وتكفيره للدولة والشعب وخيانته لبني وطنه وأهله، وانضمامه إلى التنظيمات الإرهابية، وارتكابه العديد من الجرائم، وقيامه بالتخطيط لعمليات القتل والإرهاب في سيناء والصحراء الغربية.

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واشتملت المسيرة الإجرامية لهذا الإرهابي على ارتكابه العديد من الجرائم الإرهابية في سيناء منذ انضمامه إلى التنظيم الإرهابي «‬أنصار بيت المقدس» عام 2012، ثم قيامه بعد ذلك بتشكيل وإنشاء تنظيم «‬المرابطون» ونقل نشاطه الإرهابي إلى الصحراء الغربية ومنطقة الحدود مع ليبيا، حيث خطط وشارك في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر وليبيا، إلى أن سقط أخيرًا في أيدي رجال الجيش الليبي الشقيق، بقيادة المشير ‬خليفة حفتر.

وتسلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي.. وذلك في إطار الاتفاقية القضائية المبرمة بين مصر وليبيا لتسليم المجرمين.

الإعدام جاء تنفيذًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاذ كل درجات التقاضي طبقاً للجرائم الواردة بالفيديو .