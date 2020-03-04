شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعلن بدء تعميم موسوعة القوانين والتشريعات على جميع أعضاء الهيئات القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، عن بدء تعميم موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بغرض توفير المعلومات القانونية وتسهيل الوصول إليها من خلال توفير الخدمة على موقع شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» الخاص بأصحاب حقوق الملكية الفكرية.

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وتشمل تلك الخدمة توفير كافة التشريعات والأحكام القضائية وتحديثها باستمرار، وذلك على المستوى الفني المطلوب والمناسب لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد بدأ تسليم أعضاء السلطة القضائية، وكذلك هيئة قضايا الدولة.

ويأتي هذا في إطار حرص المستشار عمر مروان، وزير العدل، على مواكبة التطور التكنولوجي والعمل على استفادة كافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية من تلك الخدمة وتوفير المعلومات القانونية المحدثة، الأمر الذي ينعكس بدوره على سرعة أداء المنظومة القضائية وجودته، كما وجه الوزير بتوفير تلك الموسوعة القانونية بالمجان باعتبارها من مستلزمات العمل القضائي في الوقت الحالي.

وتتضمن الموسوعة حتى الآن 313366 تشريعًا، و410237 حكمًا تتنوع بين الأحكام الجنائية والمدنية والدستورية والإدارية العليا والقضاء الإداري وفتاوى مجلس الدولة، وتتضمن طرق بحث متنوعة ومتطورة تساعد القاضي على الاطلاع على التشريعات وفقًا لآخر تحديث لها.