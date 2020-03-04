شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للإرهابي هشام عشماوي بـ«البدلة الحمراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة صورة الإرهابي هشام عشماوي، حيث ظهر مرتديا البدلة الحمراء (بدلة الإعدام).

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.

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كان الإرهابي هشام عشماوي قد احترف القتل والتفجير والإرهاب، بعد تجرده من نعمة الولاء والانتماء لمصر، تطرفه واعتناقه للفكر التكفيري المنحرف، تكفيره للدولة والشعب وخيانته لبني وطنه وأهله، انضمامه للتنظيمات الإرهابية وارتكابه العديد من الجرائم، وقيامه بالتخطيط لعمليات القتل والإرهاب في سيناء والصحراء الغربية.

واشتملت المسيرة الإجرامية لهذا الإرهابي على ارتكابه للعديد من الجرائم الإرهابية في سيناء، منذ انضمامه للتنظيم الإرهابي «‬أنصار بيت المقدس» في عام 2012، ثم قيامه بعد ذلك بتشكيل وإنشاء تنظيم «‬المرابطون» ونقل نشاطه الإرهابي إلى الصحراء الغربية ومنطقة الحدود مع ليبيا، حيث خطط وشارك في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مصر وليبيا، إلى أن سقط أخيرا في أيدي رجال الجيش الليبي الشقيق بقيادة المشير ‬خليفة حفتر.

وتسلمت مصر الإرهابي هشام عشماوي..وذلك في إطار الاتفاقية القضائية المبرمة بين مصر وليبيا لتسليم المجرمين.

الإعدام جاء تنفيذًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاذ كل درجات التقاضي.