شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة وزيرة الصحة للصين بتكليف الرئيس.. الرسائل والمكاسب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيارة استثنائية قامت بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى الصين، على خلفية تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بنقل رسائل التضامن من مصر للشعب الصينى، فى ظل انتشار فيروس كورونا.

"الخليج 365" يستعرض رحلة وزيرة الصحة من القاهرة إلى بكين للتضامن مع الشعب الصينى فى أزمة كورونا، وثمار تلك الزيارة.

رسائل ومكاسب رحلة وزيرة الصحة للصين بتكليف الرئيس.

- سافرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين.

لنقل رسائل التضامن من مصر للصين وتسليمها هدية الرئيس من مستلزمات لمواجهة فيروس كورونا

ـ وصلت الوزيرة إلى مطار بكين وكان فى استقبالها السفير المصرى محمد البدرى.

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ـ خضعت هالة زايد للفحص الطبى والإجراءات الوقائية.

ـ زارت مقر البرلمان الصينى بالعاصمة بكين بحضور نائب رئيس البرلمان الصينى ورئيس الصليب الأحمر.

ـ القائم بأعمال وزير الصحة الصينى قدم عرضًا للجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

ـ هالة زايد سلمت القائم بأعمال وزير الصحة الصيني هدية مصر من المستلزمات الطبية

ـ القائم بأعمال وزير الصحة الصينى سلم هالة زايد الوثائق الفنية

لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة كورونا

ـ وصلت شحنة المستلزمات الطبية والوقائية "هدية مصر للشعب للصينى" إلى مطار بكين.