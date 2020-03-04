شكرا لقرائتكم خبر عن 14 جريمة قادت الإرهابى هشام عشماوى لحكم الإعدام.. اعرف التفاصيل بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي، صباح اليوم الأربعاء، فى قضايا إرهاب، وفيما يلى الجرائم التى ارتكبها الإرهابى هشام عشماوى، وأدت إلى صدور حكم بالإعدام ضده.

1- المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

2- اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس، خلال النصف الثانى من عام 2013.

3- ضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية.

4- تولى الإرهابى المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفا للمُكنى/ أبو محمد سلم، واستهداف المركبات العسكرية، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.

5- استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالاسماعيلية، بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة.

6- اشتراكه مع أخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013.

7- استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر في طريق القاهرة – السويس.

8- اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.

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9- تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابى المكنى "أبو عبيدة"، ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرافرة.

10- ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتفنيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة"، وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014.

11- المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق (أبو صوير – الصالحية - القصاصين).

12- استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.

13-تسلله إلى الأراضى الليبية عقب إرتكاب الواقعة المبينه بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا.

14- تأسيسه حركة " المرابطون " المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.