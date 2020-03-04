شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جهود مصر لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل قطاع إدارة الأزمات والكوارث، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جهود كبيرة لمنع تسلل فيروس كورونا إلى البلاد، تتمثل في تنظيم دورات تدريب توعوية لمديرى مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.

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بالإضافة إلى إلقاء محاضرات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، تتناول مكافحة العدوى وأسلوب الوقاية من المرض، وأسلوب التعامل مع الحالات المشتبه بها. وتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار إليها.

كما قامت وزارة الطيران المدنى برفع درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية إلى أقصي درجة.

ومن بين الإجراءات التى تعمل وزارة الصحة على تطبيقها هو إجراء الفحص الطبى على الركاب القادمين إلى مصر من خلال مكاتب الحجر الصحي المتواجدة بالمطارات، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية فى التعامل مع الركاب، فضلا عن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية وإجراء الفحص الطبى على ركاب الطائرات وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات إلى جانب تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ 24 ساعة بجميع المطارات.