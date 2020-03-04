إذا شعرت بأعراض الكورونا .. 4 آليات للإنتقال للفحص والعزل حال تأكد الإصابة

وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المستشفى المعين للاختبار والإحالة في القاهرة هو مستشفى حميات العباسية، وحال عدم سماح الحالة الصحية للحالة المشتبه فيه بالذهاب بمفرده إلى المستشفى فعليه الاتصال بالخط الساخن لهيئة الإسعاف 123 لترتيب انتقاله إلى المستشفى.

وأضاف مكتب منظم الصحة العالمية أنه في الحالات المؤكدة فإن هيئة الإسعاف هي المسؤولة عن نقل المريض من مستشفى الحميات إلى مستشفى النجيلة، وهو المستشفى الوحيد المخصص حالياً للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة.

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وتابع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن وزارة الصحة خصصت الخط الساخن (105) للرد على استفسارات الأفراد وتزويدهم بمعلومات أكثر.