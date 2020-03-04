شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى وزير خارجية تونس.. وتحذيرات من التدخل الأجنبى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأربعاء، نور الدين الري وزير الشئون الخارجية التونسي الذي يترأس وفد الجمهورية التونسية في اجتماع مجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن الملف الليبي تصدر مباحثات أبو الغيط والوزير التونسي، مشيراً إلى أنهما أكدا أهمية تعزيز الدور العربي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة ووطنية خالصة للوضع في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية وعبر الوقف الفوري للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس واستكمال مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط استهل اللقاء بالترحيب بالوزير التونسي وتهنئته على توليه مهام منصبه في الحكومة التونسية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، متمنياً له كل التوفيق والسداد ومؤكداً على حرص الجامعة العربية على مواصلة تعاونها مع الدولة التونسية في كل ما يحقق لها ولشعبها مصالحها وأهدافها ويدعم من العمل العربي المشترك.

Advertisements

وأضاف المصدر أن أبو الغيط والوزير الري بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية وأبرز القضايا المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري للجامعة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواصلة الجهود العربية دعماً للقيادة الفلسطينية في مواجهة خطة ترامب للسلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية والمخططات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

وقال المصدر أن وزير الخارجية التونسي أكد في هذا الإطار على حرص تونس على مواصلة دورها الداعم للجامعة العربية ولكل ما تقوم به في سبيل الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، بما في ذلك في سياق عضويتها الحالية في مجلس الأمن والتي تمتد حتى نهاية عام 2021 .