شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الجمعة وأمطار على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سجلت خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا عن المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام بنحو 6 درجات، بسبب الرياح الجنوبية الغربية القادمة من ليبيا، متوقعًا انخفاض كبير في الحرارة بمعدل 6 درجات بداية من الجمعة المقبل، جاء ذلك مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما تشهده البلاد من تقلبات في حالة الطقس سببه قرب بداية فصل الربيع الذى يبدأ بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية غدا.

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فى غضون ذلك، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا أخرًا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلاً، وشوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة.



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا حارًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.