شكرا لقرائتكم خبر عن هشام العشماوي.. تعرف على السجل الإجرامى للإرهابى بعد تنفيذ حكم إعدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 17 شهرا، من إلقاء السلطات الليبية القبض على الإرهابى هشام عشماوى، فى مدنية درنة مطلع أكتوبر من العام الماضى، وتسليمه للسلطات المصرية، نفذت الجهات المختصة حكما بإعدام الإرهابي هشام عشماوى، وفيما يلى نستعرض أبرز القضايا التى اتهم فيها عشماوى:

1ــ كمين الفرافرة

تورط عشماوى مع آخرين فى أبطال كمين الفرافرة في يوليو 2014، مما أسفر عن استشهاد 21 جنديًا، وحصل فيها على حكما بالإعدام فى نوفمبر من عام 2019.

2 ــ كرم القواديس

تورط هشام عشماوى مع آخرين في واقعة كرم القواديس فى سيناء أكتوبر 2014، واستشهد فيها نحو 28 جنديًا.

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3 ــ أنصار بيت المقدس 1

حصل هشام عشماوى على حكما بالإعدام مع 36 آخرين فى قضية أنصار بيت المقدس فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.

4 ــ خلية الوادى

شكل "عشماوى"، خلية الوادى باسم أبو مهند، محاولا نشر قواته فى 4 مناطق: "المنطقة المركزية، الصحراء الغربية، الإسماعيلية، والشرقية"، محاولا استدراج العديد من الأشخاص لينشر أفكاره المعادية لمؤسسات الدولة، ولقنهم مهارة تخطيط العمليات.

5 ـ استهداف أتوبيس للأقباط

اتهم مع آخرين فى التخطيط لضرب أتوبيس يقل الأقباط بالمنيا والذى أسفر عن مقتل 29 مواطنا.