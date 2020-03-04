شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى اليوم من استقبال مقترحات طلاب الثانوية العامة على جدول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنتهى اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال مقترحات طلاب الثانوية العامة على جدول الامتحانات الذى تم طرحه الأسبوع الماضي لاستطلاع أراء الطلاب على ترتيب المواد الدراسية بداخله، حيث أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن اليوم تنتهى مدة الأسبوع التى تم تحديدها لاستقبال مقترحات الطلاب حول جدول الامتحانات.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك مقترحات كثيرة تم استقبالها وسيتم دراستها واعتماد جدول يرضى جميع الطلاب باختلاف تشعبهم.