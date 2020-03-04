المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جرائم الإرهابي هشام عشماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، منذ قليل، فيديو يحوي جرائم الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم.

وجاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، ونصه: "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى/ هشام عشماوى".