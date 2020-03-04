جهاز الشروق يضبط 22 مُعِدة خالفت اشتراطات النقل بالمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن جهاز المدينة ضبط 22 معدة ما بين سيارات قلاب ولوادر لمخالفة اشتراطات نقل المخلفات، موضحاً أنه تم رصد بعض قائدي تلك المعدات بإلقاء المخلفات بالأماكن غير المخصصة، والعمل بدون تصريح، وتسريب الرمال على المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.

وقال الغيطي في بيان له الأربعاء، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم برفع مخلفات بكميات مضاعفة لردع قائدي تلك المعدات، وتنفيذ أعمال الرفع من مركز خدمات المدينة 2 بكمية (4750م3).

وتابع: "يهيب جهاز المدينة بقائدى معدات النقل الثقيل بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، والالتزام بالضوابط المنظمة لتشغيلهم، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين فى تطبيق القانون حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق".