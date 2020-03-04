المتحدث العسكري: تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، منذ قليل، تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في الإرهابي هشام عشماوي.

وجاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث على فيسبوك، ونصه: "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى/ هشام عشماوي".