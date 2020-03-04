الصحة: علاج 215 ألف مواطن في فبراير بالقوافل الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ215 ألفا و190 مواطناً من خلال 161 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1379 عيادة تضمنت مختلف التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، وقلب، وجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية حيث تم إجراء 29 الف و989 تحليل دم وطفيليات وأشعة، لافتاً إلى تحويل 3 آلاف و458 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

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وأضاف "مجاهد" أنه تم تثقيف 42 ألف و629 مواطن من خلال ندوات تثقيفية صحية تم عقدها على هامش القوافل الطبية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، والأمراض الموسمية والأمراض المتوطنة، والالتهاب الكبدي، والنظافة العامة وطرق مكافحة العدوى، وكيفية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وخطورة الاستخدام العشوائي للأدوية، والصحة الإنجابية وختان الاناث، بجانب التوعية بمرض السكر ومضاعفاته، وطرق التغذية السليمة، والمراهقة والمجتمع، وأنيميا الأطفال في المجتمع الريفي، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وأضرار الادمان والتدخين، والزواج المبكر.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، وتم الكشف الطبي على 13 ألف و971 مواطناً بمحافظة أسوان، و9 الاف و 407 مواطنًا بأسيوط، و 8 الآف و199 مواطناً بالإسكندرية، و4 الاف و989 مواطنًا بالإسماعيلية، و1559 مواطنا بالأقصر، و 2254 مواطنًا بالبحر الأحمر، و13 الف و494 مواطناً بالبحيرة، و9 الاف و 575 مواطناً بالجيزة، و9 الاف و521 مواطنًا بالدقهلية، و325 مواطنا بالسويس، و7 الاف و888 مواطناً بالشرقية.

وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 2888 مواطناً بالغربية، و8 الاف و721 مواطناً بالفيوم، و23 الف و464 مواطنًا بالقاهرة، و9 الاف و42 مواطناً بالقليوبية، و13 الف و369 مواطناً بالمنوفية، و14 الف و753 مواطنًا بالمنيا، و3 الاف و944 مواطناً بالوادي الجديد، و9 الاف و42 مواطنًا ببني سويف، و1478 مواطنًا بجنوب سيناء، و13 الف و204 مواطناً بدمياط، و13 الف و14 مواطناً بقنا، و12 الف و54 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 9 الاف و53 مواطناً بمطروح.