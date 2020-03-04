شرطة نيوزيلندا تحقق في تهديد ضد أحد مسجدي هجوم كرايستشيرش

محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم الأربعاء إنها تحقق في تهديدات وُجهت ضد أحد مسجدي مدينة كرايستشيرش اللذين شهدا هجوما قتل خلاله شخص مسلح 51 شخصا منذ عام تقريبا.

ونفَّذت شرطة كانتربري أمر تفتيش في أحد العناوين في كرايستشيرش بعد مشاركة صورة للمصلين في مسجد النور مع محتوى تهديد على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، وقالت الشرطة إنها تحدثت مع شاب فيما يتعلق بالتهديد.

وتم نشر الصورة قبل أسبوعين من حلول الذكرى السنوية للهجوم الذي وقع في 15 مارس 2019 .

وقال كبير مفتشي الشرطة جون برايس في بيان: "تم توجيه اتهام ضد الشاب فيما يتعلق بأمر منفصل، وتواصل الشرطة جمع الأدلة فيما يتعلق بالتهديد المتعلق بمسجد النور".

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وحذر برايس من أن "زيادة مشاركة هذه الصورة تتسبب في ضغوط وقلق كبير لأفراد في مجتمعنا ... هذا النوع من الصور لا مكان له في نيوزيلندا."

وأحيلت الصورة "البغيضة" إلى الرقيب الرئيسي في نيوزيلندا للنظر فيما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها مادة مرفوضة.

كما ذكرت الشرطة أنها عثرت على عدد من الأشياء في العنوان الذي أجرت فيه عملية التفتيش، بما في ذلك مركبة. وأضافت أن الشاب كان يوجد في هذا المكان، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

وفي يونيو الماضي، نفى الأسترالي المتهم في هجوم كرايستشيرش، برينتون تارانت، تهم الإرهاب وتهم قتل 51 شخصا والشروع في قتل 40 شخصا. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في يونيو المقبل.