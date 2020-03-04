مصر | مدير "المرور" يوجه بتكثيف التواجد الأمني لمواجهة المواقف الطارئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "المرور" يوجه بتكثيف التواجد الأمني لمواجهة المواقف الطارئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأربعاء، الخدمات الأمنية على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، وراقب الحركة عن طريق كاميرات المراقبة.

وشدد مدير الإدارة، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات ووضع الرادارات على الطرق المؤدية الإقليمي.

ونظمت الإدارة حملات الكشف عن سلامة الإطارات والحمولة الزائدة، وكذلك حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، نظرًا لخطورة الأمر، حفاظا على سلامة الجميع، وذلك عن طريق إجراء كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قبل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

Advertisements

ونشرت الإدارة العامة، القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وأمر مساعد الوزير، بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأوضح: أن ذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم.

ولفت إلى العمل على توفير جميع السبل المتاحة، من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، على مدى الـ24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام التالية (01221110000 24021233).