أخبار مصر | عاجل| بعد إعدام هشام عشماوي.. القوات المسلحة تنشر فيديو جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| بعد إعدام هشام عشماوي.. القوات المسلحة تنشر فيديو جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع، عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، فيديو يتضمن بعض المشاهد الإرهابية التي ارتكبها الإرهابي هشام عشماوي، مع عدد من التنظيمات الإرهابية خلال السنوات السابقة، وتناول الصحف المصرية لأحكام القضاء المصري الذي حكم بالإعدام شنقًا، وتم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة هشام عشماوي، و36 آخرين، بينهم سيدة، بالإعدام شنقًا في قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.