أخبار مصر | في شهر.. الصحة: الكشف على 215 ألف مواطن من خلال 161 قافلة طبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في شهر.. الصحة: الكشف على 215 ألف مواطن من خلال 161 قافلة طبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ215 ألف و190 مواطنًا، من خلال 161 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1379 عيادة تضمنت مختلف التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، وقلب، وجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، حيث تم إجراء 29 ألف و989 تحليل دم وطفيليات وأشعة، لافتًا إلى تحويل 3 الآف و458 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأضاف: أنه تم تثقيف 42 آلف و629 مواطنا من خلال ندوات تثقيفية صحية تم عقدها على هامش القوافل الطبية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، والأمراض الموسمية والأمراض المتوطنة، والالتهاب الكبدي، والنظافة العامة وطرق مكافحة العدوى، وكيفية الإكتشاف المبكر لأورام الثدي، وخطورة الاستخدام العشوائي للأدوية، والصحة الإنجابية وختان الإناث.

وأشار إلى أنه تم التوعية بمرض السكر ومضاعفاته، وطرق التغذية السليمة، والمراهقة والمجتمع، وأنيميا الأطفال في المجتمع الريفي، وفوائد الرضاعة الطبيعية، وأضرار الإدمان والتدخين، والزواج المبكر.

