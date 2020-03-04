أخبار مصر | بعد تعليق رحلات العمرة مؤقتًا... قرارات عاجلة لحماية حقوق المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعليق رحلات العمرة مؤقتًا... قرارات عاجلة لحماية حقوق المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في آداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتًا.

وأوضح مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات.

وأضاف: أن تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأكد أن اللجنة العليا للحج والعمرة سوف تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف لحين ورود أي إشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.