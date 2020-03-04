أخبار مصر | برلماني: اجتماع السيسي مع قادة القوات المسلحة يعرض التهديدات وأسلوب مجابهتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: اجتماع السيسي مع قادة القوات المسلحة يعرض التهديدات وأسلوب مجابهتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لـ وزارة الدفاع، يأتي في إطار كونه القائد الأعلى للقوات المسحلة والذي يطمئن كل فترة من القائد العام للقوات المسلحة على جاهزية القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية سواء الاتجاه الشمالي الشرقي أو الغربي أو الجنوبي والشمالي لحماية المياه الاقتصادية وحقول الغاز والثروات.

وأشار السيد، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعرض على القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الاجتماع التهديدات المحتملة للأمن الداخلي المصري وأسلوب مجابهتها وخاصة العناصر الإرهابية على هذه الاتجاهات ومنع تسللها داخل الوطن.

وكما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الشرطة المدنية تشترك مع القوات المسلحة في تأمين الداخل من خلال تأمين الأهداف الحيوية والهامة ضد أعمال التخريب والإرهاب المحتملة.

وتابع: "النشاط الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي لتأمين الدولة اقتصاديا ومشروعات التنمية التي يتم إقامتها في كافة ربوع الوطن تستدعي منه أن يطئمن على تأمين هذه المشروعات وحمايتها".

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وكان قد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لـ وزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

وأشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولًا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.