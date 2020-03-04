شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة بولندا تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، لتنضم إلى قائمة الدول التى ظهر فيها هذا الفيروس.

وفى سياق أخر، أعلنت السلطات اليابانية تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد الألف حالة، فى ضوء مساعى حكومة رئيس الوزراء شينزو آبى لاحتواء تفشى كورونا وتقليل تأثيره المحتمل على الاقتصاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيوتو) اليابانية، اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة والسلطات المحلية اليابانية أنه من بين الإصابات التى بلغ عددها 1001 شخص، 706 حالات إصابة مؤكدة كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التى خضعت للحجر الصحى فى ميناء "يوكوهاما" بالقرب من العاصمة طوكيو.



وأفادت بأن هناك 12 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد من بينهم 6 وفيات على صلة بالسفينة الموبوءة.

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وأعلنت الحكومة اليابانية، أن الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك سيكونان حاسمين فى الحد من انتشار الفيروس الذى تم اكتشافه لأول مرة فى مدينة ووهان بوسط الصين فى أواخر العام الماضى.

وطلب آبي الأسبوع الماضي من جميع المدارس في اليابان إغلاق أبوابها وطلب من مشغلي الأماكن الرياضية والترفيهية التفكير في إلغاء أو تأجيل الفعاليات الكبرى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.