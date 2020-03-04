شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث إقامة محطات كهربائية بالطاقة الشمسية مع وفد صينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية باستمرار التعاون مع الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات المشتركة استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر الوزارة وفد من شركة "هايير" الصينية لبحث إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتصنيع المشترك للأجهزة المنزلية .

خلال اللقاء تم أستعراض مجالات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية فى عدد من المشروعات المشتركة منها تصنيع ( ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال ، المركبات الكهربائية، الأجهزة المنزلية ) ، كما تم إستعراض عدد من الموضوعات التى يمكن التعاون من خلالها مع شركة "هايير" الصينية .

وخلال اللقاء أكد "العصار" على وجود علاقات وطيدة تجمع بين البلدين ، وأوضح أنه يسعى إلى الإستفادة من سبل التكنولوجيا التى وصلت إليها دولة الصين فى مختلف المجالات ، من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا بين الطرفين خاصة فى مجال إنتاج الأجهزة المنزلية لتوفيرها فى السوق المحلى وصولاً للتصدير للخارج .

كما عرضت شركة "هايير " الصينية فيلم تسجيلى يوضح خبرة الشركة فى مجال "تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية " حيث تعد الشركة الأولى فى العالم فى تسويق الأجهزة المنزلية ولها منافذ توزيع وخدمة فى العديد من الدول ، وتتعاون فى التصنيع مع العديد من الشركات العالمية .

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ومن جانبه أكد رئيس شركة "هايير الصينية " على رغبته فى التعاون مع شركات الإنتاج الحربي وأوضح أنه يمكن التوسع مستقبلاً ليمتد التعاون إلى العديد من المجالات ، وأعرب عن رغبته فى زيارة وفد الشركة الصينية لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وشركة

حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية فى مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية.

وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أن يتم تشكيل لجنه مشتركة من الطرفين عقب زيارة الشركة لمصنعى (360،144) الحربى، لتحديد سبل التعاون التى يمكن البدء بها بين الطرفين .