15 توجيهًا للمحافظات لمواجهة كورونا.. أبرزها إعداد خريطة لأماكن التجمعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالفعل بدأت المحافظات تنفيذ محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات. ”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز 15 توجيهًا وجهها وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا كما يلى: فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يومياً . التنسيق المستمر مع مديرية الشئون الصحية والمتابعة الدورية. وضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته فى حالة الطوارئ. تفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولاً بأول. تفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة . تفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس. وضع خطة لمرور المحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة والمستشفيات واتخاذ أعلى درجات الوقاية باستخدام الإمكانيات المتاحة. التنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتفعيل دور المدارس والتنسيق مع الجامعات لنشر الوعى الثقافى بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه . تفعيل دور رجال الدين والكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافى الإصابة. التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى للتوعية. إعداد منشورات لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها فى الأماكن المزدحمة . نشر الوعى الصحى بمرض الكورونا فى المدارس والجامعات. إعداد خطة مرور دورية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على الأماكن المزدحمة وأماكن التجمعات للتوعية والكشف العشوائى. توجيه المحافظين بالتعامل مع كافة وسائل الإعلام والإعلان بشفافية شديدة عن كافة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا. تحديد مستشفى فى كل محافظة لتكون جاهزة فى حالة الطوارئ لنقل أى إصابات بالفيروس إليها. ”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز 15 توجيهًا وجهها وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا كما يلى:

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