شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع أخر بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعًا أخرًا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلاً، وشوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا حارًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

وشهد أمس الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقسا دافئا نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقسا دافئا نهار اشديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا حارا نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.