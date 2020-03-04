المهندس أشرف نوير رئيسا لسلطة الطيران المدنى المصرى

وتعقد المنظمة العربية للطيران المدني، يوم 15 مارس الجاري بالقاهرة، دورة تدريبية حول منظمات النقل الجوي، باستضافة من سلطة الطيران المدني المصري، في إطار التنسيق المتبادل حول دورات قطاع النقل الجوي.

َتهدف الدورة التي تنعقد خلال الفترة ما بين 15 حتي 19 مارس الجاري، تحت إشراف خالد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران، إلى تعريف المتدربين بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدنى ونشأت هذة المنظمات ودورها فى مجال النقل الجوى.

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جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني المصري، استضافت أربع دورات تدريبية فى مجال النقل الجوى خلال العام الماضي 2019، وذلك بالتنسيق بين المهندس عبد النبى منار مدير عام المنظمة والطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية.

وشارك فى هذه الدورات متدربين من كل من السعودية والعراق وليبيا وتونس ومصر وبلغ عدد المتدربين فى الدورات الأربعة حوالى 80 متدربا.