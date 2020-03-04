شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غلق الطرق.. المرور يوصى باتباع تعليماته منعا لوقوع الحوادث بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، من ظهور الشبورة المائية على الطرق، وأوصت بمجموعة من التعليمات حرصا على سلامة السائقين أثناء السير على الطريق، ومنها:

-أفضل نصيحة للوقاية من اخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- أضئ جميع انوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

-استخدم آلة التنبية علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

-عدم التوقف في منطقة الشبورة.

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة اسرع بتجنبيها اقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة او مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

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-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

_رجل المرور يؤدى عملة ليحقق الامن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتي تصل إلي اسرتك سالما.

-عند وجود أعطال أو لا قدرالله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

كانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، أغلقت طريقى إسكندرية الصحراوى ووادى النطرون العلمين بسبب ظهور شبورة كثيفة أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.