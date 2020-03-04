بعد انقشاع الشبورة.. إعادة فتح طريقي "العلمين" و"الإسكندرية" أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، إعادة فتح طريقي العلمين الصحراوي، والإسكندرية الصحراوي، من بوابات الإسكندرية حتى منطقة الماستر أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة المائية.

كانت المتابعة الميدانية، رصدت شبورة مائية أعلى الطرق السريعة، وحرصًا على حياة المواطنين، وتم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وفى وقت لاحق ورد إخطار من الخدمات الميدانية لغرفة عمليات المرور بتحسن الأحوال الجوية، وأمر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، بإعادة فتح الطرق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتهم وللحد من الحوادث.