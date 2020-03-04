محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
أصدر محمد منار وزير الطيران المدنى، قراراً بتكليف المهندس أشرف نوير برئاسة سلطة الطيران المدنى المصرى، خلفاً للطيار سامح الحفنى، الذى قام الوزير بتوجيه الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.
وكان المهندس أشرف نوير يشغل منصب مدير عام الادارة العامة للتخطيط و تطوير التدريب بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، ورئيس المجلس التوجيهي لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر المهندس أشرف نوير رئيساً لسلطة الطيران المدنى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.