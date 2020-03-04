المهندس أشرف نوير رئيساً لسلطة الطيران المدنى المصرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أصدر محمد منار وزير الطيران المدنى، قراراً بتكليف المهندس أشرف نوير برئاسة سلطة الطيران المدنى المصرى، خلفاً للطيار سامح الحفنى، الذى قام الوزير بتوجيه الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.

وكان المهندس أشرف نوير يشغل منصب مدير عام الادارة العامة للتخطيط و تطوير التدريب بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، ورئيس المجلس التوجيهي لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي.