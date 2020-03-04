بعد تحديد سعر الشقة.. 15 معلومة عن حجز طرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح الإعلان الـ13 من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من المدن الجديدة، وفقا للمهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.

وينشر "الخليج 365" أبرز 15 معلومة عن الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، والتب جاءت على النحو التالي:

1 - سعر الشقة سجل 184 ألف جنيه.

2- الشقق مساحة موحدة 90 مترًا.

3- الشقق كاملة التشطيب عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام.

4- الإعلان الـ13 سيتواجد في مدن الصعيد، بداية من الفيوم حتى أسوان.

5- 20 ألف شقة سيتم طرحها بالمدن الجديدة.

6- سداد ثمن الشقة بنظام التمويل العقاري على 20 عاما ولا يمكن السداد على مدة أقل من ذلك.

7- يتم سداد 5% من ثمن الشقة قيمة وديعة الصيانة.

8- قيمة الفوائد على قرض التمويل العقاري تصل لـ7%.

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9- 14 ألف جنيه مقدم الحجز ويتم السداد عن شراء كراسة الشروط.

10- ستتواجد كراسات الشروط بمكاتب البريد على أن يتم تقديم استمارة الحجز إلكترونيا.

11- الأولوية في الحجز ستكون لمن هم مقيمين أو العاملين في المحافظة التي تقع بها الشقة.

12- لابد أن يكون سن المتقدم للحجز بين 21 وحتى 50 سنة.

13- الحد الأدنى لمرتب المتقدم للحجز في الإسكان الاجتماعي 1300 جنيه.

14- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

15- متوسط القسط الشهري 700 جنيه على 20 سنة، والقسط يتغير من عميل لأخر حسب السن والدخل.

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