الأكبر في الشرق الأوسط.. الخليج 365 داخل مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية -صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- علاء أحمد:

أسابيع قليلة وتنتهى شركة المقاولون العرب من تنفيذ أحد أكبر مباني البرلمان في الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخرسانية وكذلك تشطيب الواجهات ويتبقى أعمال التشطيبات الداخلية للبرلمان بجانب تنسيق الموقع.

ويقع مبنى البرلمان بجوار الحي الحكومي ومواجه لمبنى مجلس الوزراء، وعلى بعد 10 دقائق من مبنى الكاتدرائية وفندق الماسة، ونحو 15 دقيقة أخرى من الحي السكني، ويقع ف قلب المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية.

المهندس محمود مصطفى مدير تفيذ مشروع البرلمان في العاصمة الإدارية بشركة المقاولون العرب، أكد أن كل الأعمال المعدنية داخل مبنى البرلمان تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، مضيفًا أنه يتكون من 8 طوابق، بخلاف البدروم، ويحيط بالمبنى سور خارجى بطول 1350 متر طولي، وله 6 مداخل منهم مدخلين رئيسيين.

وأضاف مصطفى أكد أن المشروع يقام على مساحة 33 فدانا بما يوزاى 138 ألف متر مكعب، ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالي، ويعمل داخل مبنى البرلمان نحو 1000 عامل ومهندس وفني.

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وقال مدير تفيذ مشروع البرلمان في العاصمة الإدارية بشركة المقاولون العرب، لمصراوي، أن الأعمدة الديكورية للواجهات تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، وكل واجهات البرلمان محاطة بهذه الأعمدة الديكورية، التى تعطي إحساسًا للناظرين بالعراقة والفخامة،كما تم الانتهاء من تشطيب الواجهات بشكل كامل، ويتبقى القليل من أعمال الرخام.

وأشار إلى أن البرلمان يضم 12 قاعة للاجتماعات، كل قاعة منها مجهزة لاستقبال 350 شخص، بالإضافة إلى اجتماعات اللجان النوعية، بينما تحت قبة البرلمان الكبرى قاعة مجهزة لاستقبال1000 نائب، وهي القاعة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 2500 متر مسطح، ويصل ارتفاع قبتها 65 مترًا، وقطرها 57 مترًا.

وتابع: يضم البرلمان مركز إعلامي يسع 200 شخص، إضافة إلى غرفة ترجمة وصالة للمحطات الفضائية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، ومتحف وقاعات لـ30 هيئة حزبية و30 لجنة عامة ومركز لتدريب البرلمانيين.

وحول تخصيص مكتب لكل عضو، قال مصطفى، أنه لم يتم تخصيص مكتب لكل نائب لانه منم الصعب تنفيذ ذلك، لكن يوجد مكاتب إدارية تسع 3200 موظف.