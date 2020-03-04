أخبار مصر | في ذكري ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن محمد علي باشا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكري ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن محمد علي باشا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرف محمد علي باشا بـ"مؤسس مصر الحديثة"، حيث شهدت مصر في عصره ازدهار في كافة المجالات، كما لقب باسم "العزيز" أو "عزيز مصر" وتحل اليوم الذكرى 215 علي ميلاده الموافق 4 مارس 1789.

وتستعرض "الخليج 365" أهم الحقائق عن محمد علي باشا:

1-حاكم مصر ما بين عامي 1805 إلى 1848.

2-عاش محمد علي يتيما.. حيث توفي والده في عمر السادسة عشر.

3-لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وبدأ التعلم في سن الـ45 من عمره.

4-كان يعمل في مهنة تجارة الدخان، حيث ورث المهنة عن والده.

5-قالوا عنه إنه قليل المعرفة بمصر وطبيعتها، إذ كان له علاقة بالماسونية.

6-كان لديه 17 أخا.. وماتوا في حياة أبيه.

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7-أول من طلب بناء قناة السويس في مصر الحديثة.

8-هجرته زوجته "أمينة" بسبب مذبحة القلعة.. ووصفتها بالجريمة البشعة.

9-قضى على أولاد الشوارع في 3 سنوات، وعلمهم اللغة الفرنسية.

10-وصل عدد السكان في عهده إلى 4 ملايين نسمة.

11-تزوج مرتين وله 11 جارية، وله من زوجته الأولى "أمينة" 3 أولاد وبنتين، وزوجته الثانية "ماه دوران" هانم لم يرزق منها بأولاد.

12-أثيرت حوله الشكوك بسبب مقتل إبن المؤرخ عبدالرحمن الجبرتى، حيث قتل في حادث غامض، وقيل إن السبب موقفه المعارض للدولة العثمانية.

13-وفاة إبنه كانت سببًا في مجئ فاكهة اليوسفى إلى مصر، حيث كان ابنه طوسون باشا أحب الأبناء إلى قلبه، وحزن عليه حزنًا شديدًا بعد إصابته بالطاعون، ووفاته في أقل من 24 ساعة، فاهتم محمد علي بالزراعة وأرسل بعثة بقيادة يوسف أفندي للخارج، وعند عودته كان يحمل يوسف أفندي فاكهته الجديدة، واقترح أن يطلق عليها اسم طوسون، فتأثر محمد علي بالمجاملة، ولكن صمم أن يطلق عليها اسم يوسف.

14-أصيب بالزهايمر في آخر حياته فلم ينجح الأطباء فى علاجه، وأصبح غير قادرًا على الحكم.

15- كانت وصيته أن يُدفن فى القلعة من أجل السيدة عائشة، فكان محبًا لها طوال حياته وأمل أن يغفر له الله بسبب هذا الحب لذلك كانت هذه وصيته.