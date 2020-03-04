أخبار مصر | موجز البرلمان| اتصالات البرلمان تحذر مروجي الشائعات بعقوبات رادعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز البرلمان| اتصالات البرلمان تحذر مروجي الشائعات بعقوبات رادعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:

• غرامة 50 ألف جنيهًا وحبس عام.. رئيس "اتصالات البرلمان" يحذر مروجي شائعات فيروس كورونا

حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، من تداول المعلومات الغير صحيحة والأخبار الكاذبة التي يتداولها بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي، عن ڤيروس كورونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتعامل مع الأمر بكل وضوح وشفافية ولا تخفي شيء.

وأشار "بدوي" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى المواد 25 و26 و27 من قانون تقنية المعلومات، والتي تقضي بالحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لمروجي الشائعات، لأنها قد تضر بالأمن القومي المصري، وتختلف العقوبة على حسب الشائعة، متابعا: " في شائعات عقوبتها المؤبد والتي تحث على التحريض بالعنف وارتكاب الجريمة"، مطالبا المواطنين بعدم تداول الأخبار قبل التأكد من صحتها ومصداقيتها.

• برلماني: دعم السيسي للقطاع الخاص وراء نجاح متحف الغردقة

أكد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الأهمية الكبيرة لمتحف الغردقة.

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واعتبر "المسعود" المتحف بداية جادة لدخول القطاع الخاص في تطوير وتحديث المتاحف على مستوى الجمهورية، خاصة وأن متحف الغردقة هو أول متحف يساهم فيه القطاع الخاص مع الحكومة وقد ظهر ذلك الإنجاز في صورة رائعة ومبهرة.

• برلماني: مصر لن تقف عاجزة أمام مؤامرات أثيوبيا

قال الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، إن موقف امتناع أثيوبيا عن حضور مفاوضات التوقيع النهائي بشأن بسد النهضة في واشنطن برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، أثبت للعالم أجمع سوء نية أثيوبيا، ومراوغتها في المفاوضات، لتحقيق أهداف أخرى تضر بمصالح مصر والسودان، قد يكون من بينها رغبتها في بيع المياه لمصر.

وأضاف بسيونى في بيان له الثلاثاء، أنه لم يعد من الطبيعي أن تلتمس مصر أعذار أو مبررات جديدة لمواقف التعنت الأثيوبي، مشيرا إلى أن مصر كانت تتعامل بمنتهى حسن النية مع أثيوبيا منذ بدء سلسلة المفاوضات مع حرصها التام على تأكيد حق أثيوبيا في اتخاذ جهود التنمية بما لا يضر بمصالح دول المصب المائية، في الوقت الذي كانت فيه أثيوبيا تتعامل بسوء نية وتتعمد المراوغة لكسب الوقت في بناء وتشييد أكبر قدر ممكن من جسم السد قبل الإتفاق، وتنفيذ مخططها ومخطط من يقف وراءها، للإضرار بمصلحة مصر، متابعا، ولا استبعد وجود مخطط أثيوبي لبيع المياه لمصر.

• برلمانية: مبادرة "مهنتك مستقبلك" تعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بإطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك، التي دشنتها وزارة القوى العاملة، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، مؤكدة أن هذه المبادرة تعمل على تدريب وتأهيل الشباب على بعض المهن من خلال وحدات تدريبية متنقلة.

وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن هذه المبادرة تعمل على تدريب الشباب لسوق العمل فى أكثر من مجال وخاصة بما يتعلق بمهن التفصيل والخياطة، والسباكة والتركيبات الكهربائية، لتمكينهم من فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم، والعمل على تأهيلهم لسوق العمل، وتلبية احتياجات الأعمال المطلوب توافرها في العديد من المشروعات القومية.