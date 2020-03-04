شكرا لقرائتكم خبر عن «سد النهضة» واجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة.. الأبرز في صحف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تضمن اجتماعه مع قيادات القوات المسلحة واستقباله لوزيري خارجيتي البحرين والكونغو، فضلا عن بحثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، ملف سد النهضة، كما اهتمت الصحف بالجهود الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا».

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان: «أعلى درجات الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي..الرئيس يبحث مع قيادات القوات المسلحة تدابير ملاحقة الإرهابيين»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بجهود القوات الملسحلة في تحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية في البلاد بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمنه وسلامته ومقدراته.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه الرئيس السيسي، أمس، مع قيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكد الرئيس- خلال الاجتماع- ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إلى القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مجمل الأوضاع الأمنية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

وتحت عنوان: «السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي..أقصى اهتمام بملف سد النهضة دفاعا عن مصالح شعبنا»، أوردت صحيفة الجمهورية في صفحتها الأولى، أن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، مؤكدا استمرار مصر في إعطاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس أمس من نظيره الأمريكي، والذي شهد تباحثا وتبادلا لوجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث نقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشطن خلال الأشهر الماضية باعتباره اتفاقا شاملا وعادلا ومتوازنا، موضحا أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر، ومؤكدا استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

أما صحيفة «الأخبار» فسلطت الضوء في صفحتها الرئيسية على استقبال الرئيس السيسي لوزيري خارجيتي البحرين والكونغو تحت عنوان «رسالتان للرئيس من ملك البحرين ورئيس الكونغو».

وخلال لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي قوله إن وزير الخارجية البحريني سلَّم الرئيس السيسي رسالة من الملك حمد بن عيسى، تضمنت اعتزاز الحكومة والشعب البحرينى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي.

وفي لقائه مع وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم أطر التعاون الثنائي مع دولة الكونغو على شتى الأصعدة، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني.

وذكرت الصحيفة أن وزير خارجية الكونغو سلم رسالة من الرئيس ساسو نجيسو إلى الرئيس السيسي بشأن آخر تطورات القضية الليبية على ضوء تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير لمصر وشعبها وقيادتها وللدور المصري الحيوي في أفريقيا خاصة خلال فترة رئاستها الاتحاد الأفريقي.

وعلى صعيد منفصل، لا تزال تطورات تفشي فيروس «كورونا» تستحوذ على جانب كبير من اهتمامات الصحف، حيث سلطت الصحف الصادرة اليوم، الضوء على رفع درجة الاستعداد بجميع المطارات والموانئ المصرية إلى أقصى درجة.

وتناولت صحيف «الأهرام» تحت عنوان «إجراءات احترازية بالمطارات والموانئ بسبب كورونا»، استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، تقريرا حول الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارات وأجهزة الدولة للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بفيروس كورونا بجميع المطارات، حيث أشار التقرير إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المطارات والموانئ البرية والبحرية المصرية إلى أقصى درجة وتطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية، وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كتدابير احترازية لمواجهة كورونا والحد من انتشاره.

كما أبرزت الصحيفة تحت عنوان «جهود دولية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد»، إعلان الحكومة الصينية أمس تخصيص 108.75 مليار يوان (15.58 مليار دولار) لمنع انتشار الفيروس ودعم مؤسسات الدولة الصينية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي الأوروبي استعداده للتصدي للآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس، الأمر الذي أدى إلى طمأنة المستثمرين وأحدث قفزة في أسواق المال العالمية.

وذكرت «الأهرام» أن رئيس وزراء تايوان سو تسينج تشانج قدم إلى البرلمان أمس مشروع موازنة خاصة بقيمة 60 مليار دولار تايواني (2 مليار دولار أمريكي) لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس، إضافة إلى حديث رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، عن أن الحكومة ستضخ أكثر من 25 مليار دولار في الاقتصاد للتعامل مع تداعيات كورونا، مع اقتراب إجمالى الإصابات بالفيروس في بلاده إلى 5 آلاف، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين.

وفي بريطانيا، لفتت «الأهرام» إلى إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن استعداد الجيش لدعم الشرطة في الحفاظ على النظام العام كجزء من التخطيط الحكومي لأسوأ سيناريو للفيروس، هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير إغلاق نحو 120 مدرسة، متوقعا إغلاق المزيد.

وعربيا، في السياق ذاته، نقلت الصحيفة إعلان الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نفي وزارة الصحة الكويتية وجود أية نية لدى سلطات الكويت لإجلاء المواطنين الكويتيين من مصر.