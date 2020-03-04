شكرا لقرائتكم خبر عن هام للأطباء.. الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء 27 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة دعت كافة أعضائها، لحضور الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة، 27 مارس 2020، الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة بدار الحكمة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تناقش العمومية ميزانية النقابة، وتقرير الأمين العام، والمركزى للمحاسبات، ومراقب الحسابات، بالإضافة إلى الموازنة التقديرية للعام التالى.

وأوضحت نجوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة لم تحدد بعد إن كان جدول الأعمال سيتضمن مناقشة بعض القضايا المهنية للأطباء، أم لا، خاصة أنها لم تتلق حتى الآن أى مقترحات خاصة بطرح أى قضية، لافتة إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية النهائى، سيتم وضعه باجتماع مجلس النقابة العامة، ومن ثم إعلانه وإتاحته للأطباء بالنقابة.

Advertisements

وكانت نقابة الأطباء، قد أعلنت أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم، لانعقاد الجمعية العمومية، سيتم الدعوة لعقد الاجتماع الثانى يوم الجمعة 10 أبريل 2020، بمقر دار الحكمة أيضًا، وبجدول الأعمال نفسه.

ويأتى ذلك بالتزامن مع بدء استقبال نقابة الأطباء للدفعة الجديدة من الأطباء دفعة ديسمبر 2018، بداية من الأول من مارس 2020، حتى 19 مارس المقبل، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد، كما تقوم النقابة بإقامة حفل تكريم لأوائل الدفع بالجامعات المختلفة.

واستقبلت النقابة، خريجى جامعة الأزهر بنات، خلال يومى الأحد والإثنين، الأول والثانى من مارس، وخريجى جامعة الأزهر بنين، خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 3، 4 مارس، وخريجى جامعة عين شمس، خلال أيام الخميس، والسبت، والأحد، الموافقين 5،7،8 مارس 2020، وخريجى جامعة القاهرة خلال أيام الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الموافقين 9، 10، 11 مارس 2020، وستخصص الفترة من الخميس 12 مارس المقبل، وحتى الخميس 19 مارس 2020، لمن لم يتمكن من استخراج التراخيص فى التواريخ المحددة لهم.