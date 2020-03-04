شكرا لقرائتكم خبر عن علاج طبيعى القاهرة تنظم "يوم الشعوب" للطلاب الوافدين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، فعاليات "يوم الشعوب الثالث" تحت شعار "كلنا واحد"، بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للطلاب الوافدين التي تعبر عن ثقافات شعوبهم وحضاراتهم وتعرض ملامح الحياة داخل بلادهم، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس، بمشاركة الطلاب الوافدون من 12 دولة عربية وأفريقية وهي السعودية والسودان والكويت وموريتانيا واليمن وإريتريا وجنوب السودان والبحرين وفلسطين ومالاوي والعراق وروندا.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب الوافدين يمثلون القوى الناعمة في التعليم العالي بمصر، وأن الجامعة تسعى بصفة مستمرة لجذب مزيد من الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة بها أكبر عدد من الطلبة الوافدين على مستوي الجامعات المصرية، حيث يبلغ عددهم بمختلف كليات الجامعة ما يزيد عن 9 آلاف طالب وطالبة من مختلف البلدان حول العالم، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإنشاء مكتبًا للوافدين بكل كلية لتسهيل الإجراءات الخاصة يهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي، إن الكلية تحرص على الاحتفال بيوم الشعوب للمرة الثالثة بهدف دمج الطلاب الوافدين بالكلية والجامعة، ونشر ثقافة الدول المشاركة بما يحقق التواصل بين الحضارات والتعارف بين الشعوب وتبادل الخبرات بين الطلاب.

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كانت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى، نشرت فيديو جديد تحت عنوان "بالعلم هنبنيها" للترويج لمبادرة ادرس في مصر، ويعد الفيديو جزء من حملة ادرس في مصر

ويعد نجاح مبادرة ادرس في مصر حصاد مجهود 5 سنين، تم تغيير خلالهم أمور كثيرة تخص التعليم العالي والبحث العلمي، وتعتبر الأغنية الجديدة تكليل لجزء من نتائج رحلتنا لـ 39 مشروع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة القادمة بدعم كامل من الدولة المصرية والقيادة السياسية.

كانت الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، كشفت عن خطة الإدارة خلال عام 2020 موضحة أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى سيتم إطلاق تطبيق " أدرس فى مصر" على الهواتف المحمولة، وهو تطبيق مجمع لكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية ومربوط بالموقع الرسمى للمبادرة.