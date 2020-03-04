درجة الحرارة تصل لـ33.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس - الجمعة).

وأضافت هيئة الأرصاد، ان طقس اليوم الأربعاء، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وتابعت: "تتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 28 - 12، الوجة البحري 27 - 11، السواحل الشمالية 28 - 26 - 13، شمال سيناء 28 - 12، شمال الصعيد 30 - 14، جنوب الصعيد 33 - 15.

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وأكد هيئة الأرصاد، ان طقس غدا الخميس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 28 - 15، الوجة البحري 27 - 14، السواحل الشمالية 28 - 26 - 13، شمال سيناء 28 - 17، شمال الصعيد 30 - 14، جنوب الصعيد 33 - 15.

بينما طقس الجمعة سيكون مائل للحرارة نهارا شديدالبودة ليلا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، حار نهارا على شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 22- 15، الوجة البحري 21- 14، السواحل الشمالية 20- 14، شمال سيناء 27 - 17، شمال الصعيد 23- 14، جنوب الصعيد 27- 15.