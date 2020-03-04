محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة. وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.