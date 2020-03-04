غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
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