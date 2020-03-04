مصر | هتك عرضها.. مأساة الطالبة "وعد" بعد الاعتداء عليها من مدرس بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هتك عرضها.. مأساة الطالبة "وعد" بعد الاعتداء عليها من مدرس بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرد المدرس البالغ من العمر 56 عامًا من صفاته الأبوية تجاه تلاميذه، واستسلم لأفكاره الشهوانية التي توغلت إلى قلبه، لينتهك حرية طفلة لا تعلم عن الحياة ومصاعبها شيئا، وهي الطالبة "وعد"، إحدى طالبات مدرسة بالعجوزة.

بلاغ ضد مدرس

البداية كانت عندما تلقى ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "وعد"، بالصف السادس الإبتدائي 12 عاما، يتهمون مدرسًا يدعي "عادل" 56 عاما، يعمل ذات المدرسة التي بها الطفلة باستدراج نجلتهم لإحدى الغرف الكائنة بالمدرسة لهتك عرضها والتحرش بها، فتم القبض على المدرس.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٤٨٠٤ لسنة ٢٠٢٠، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أقوال المدرس المتهم

كانت نيابة العجوزة قد استمعت لأقوال المدرس "عادل"، ٥٦ عامًا، المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تدعى "وعد"، في الصف السادس بإحدى مدارس الكائنة بالعجوزة، مؤكدًا أنه لم يرتكب هذه الواقعة.

وقال المدرس في التحقيقات: إنه يعرف الطفلة وكان يعاملها مثل ابنته، مضيفًا: أنه لم يطلب هذا الفعل، لأن مدرس داخل المدرسة والجميع يحترمه، فيما طلب شهادة المدرسين لعلمهم لأخلاقه بينهم، مضيفًا: أنه كان يساعدها فيما تخفق فيه في المدرسة.

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أقوال الطالبة المجني عليها

وقالت الطالبة خلال تحقيقات النيابة، إنها كانت من فترة يطلبها المدرس ويقدم لها المساعدة في الدروس، ويوم الواقعة، طلب من طالبة آخرى أن تأتي بكوب من القهوة لغرفة المكتبة، وفور ذلك طلب منها أن تنادي الطالبة الآخرى على "وعد"، بأن تأتي هي بالقهوة للغرفة.

وتابعت: أنه فور دخولها للغرفة، فتح "سوستة" البنطلون ولمس جسدها وهتك عرضها، حدثت صدمة للفتاة، وهربت على إحدى المدرسات بالمدرسة لاحتوائها.

وكشفت الفتاة في التحقيقات، أنه فور ارتكاب ذلك طلب منها ذات المدرس فعل ذلك مرة أخرى، وعندما رفضت، هددها بسقوطها في بعض المواد، فقررت على الفور إبلاغ والدتها وأشقائها.

حجز المدرس ٢٤ ساعة

أمرت نيابة العجوزة، شمال الجيزة، بحجز مدرس ٢٤ ساعة على ذمة التحريات لهتكه عرض طالبة بمدرسة بالعجوزة.

استدعاء معلمي المدرسة

وأمرت النيابة باستدعاء الأخصائية الاجتماعية وعدد من المدرسين لسماع أقوالهم، فيما طلبت بعرض الطفلة على الطب الشرعي، لبيان تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه، وكتابة تقرير واف عن الواقعة.