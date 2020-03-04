أخبار مصر | بمناسبة اليوم العالمي للمرأة سلسلة محاضرات برعاية "السياحة والآثار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة سلسلة محاضرات برعاية "السياحة والآثار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحف القبطي، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، إقامة محاضرات تحت عنوان "الإسهامات الحضارية للمرأة المصرية بين الماضي والحاضر" بالتعاون مع مركز تسجيل الآثار المصرية.

وتأتي المحاضرات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويحاضر بها الدكتورة نجوى بكر، مسؤول ملف المعارض المجتمعية بإدارة التنمية الثقافية، والدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي، وإيناس إيليا كبير باحثين بالمتحف القبطي، ونرمين أبا يزيد مفتشة آثار بمركز تسجيل الآثار.

وتنعقد المحاضرات بقاعة أحمد باشا كمال بمبنى الوزارة في الزمالك، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس.