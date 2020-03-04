شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة حوريات الجراد بـ10 مناطق حدودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد عبد ربة مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة ، إنه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، يتم حاليا تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى ، كأجراء احترازى لمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى، ومكافحة اى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الامطار والتى نتج عنها كساء اخضر ، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر.

وأضاف" عبد ربة " ، في تصريحات لـ " الخليج 365 "، أنه مازالت فرق مكافحة الجراد الصحراوي مستمرة في عمليات المسح والاستكشاف والرصد والمكافحة جنوب شرق البلاد في كل من مرسى علم وحماطة والشلاتين وابورماد وحلايب وابرق والشيخ الشاذلي ، حيث قام فريق المكافحة في الشيخ الشاذلي وحماطة بمكافحة قرابة 100 هكتار من حوريات الجراد الصحراوي في اعمار مختلفة خلال شهر فبراير بوادي الخريط شمال غرب منطقة برانيس بقرابة 100 كم ولازالت الفرق تقوم بمهامها ، كما تجرى ايضا عمليات المسح والاستكشاف جنوب البلاد في منطقة ابوسمبل وتوشكى.

وقال المهندس مصطفى سعودى مدير عام مكافحة الجراد ، إن لجان مسح واستكشاف الجراد لم ترصد اى اسراب دخلت الى الاراضى المصرية من على الحدود المصرية ، مضيفا أن هناك لجان تعمل حاليا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بمنطقة الشيخ الشاذلى ، و الوضع أمن ،و لجان مسح واستكشاف للجراد الصحراوى تعمل دوريا كإجراء احترازى ، بعدة مناطق حدودية خاصة بعد هطول الامطار الفترة الماضية التى نتج عنها كساء اخضر وهو المصدر الرئيسى لتغذية الجراد الصحراوى .

وأضاف، أن فرق مكافحة الجراد تعمل حاليا بالمسح والاستكشاف بعد مناطق حدودية ، وهنا ك متابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتحاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد ، لمواجهة اى من تجمعات أو اسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات

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أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى ، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، واجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقي و النطاط .



الزراعة تكافح حوريات الجراد بـ10 مناطق حدودية



الزراعة تكافح حوريات الجراد بـ10 مناطق حدودية



الزراعة تكافح حوريات الجراد بـ10 مناطق حدودية



الزراعة تكافح حوريات الجراد بـ10 مناطق حدودية



